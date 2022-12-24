Последствия смертельного пожара в Кемерово

Вечером в пятницу в Кемерове произошел пожар в нелегальном приюте для бездомных. Здание загорелось в тот момент, когда большинство постояльцев уже спали, спастись удалось немногим. Погибли 20 человек, еще шестеро пострадали. РЕН ТВ собрал все, что к этой минуте известно о трагедии.

Смертельная ловушка

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь охватил здание на Таврической улице поздно вечером 23 декабря. В этот момент в здании находились более 25 человек, в основном бездомные. Многие из них к этому моменту уже спали и не смогли быстро сориентироваться, что надо делать. Огонь быстро охватил двухэтажное здание, находившиеся на втором этаже люди оказались в смертельной ловушке и не смогли выбраться на улицу.

Масштабы произошедшего долгое время были неясны. Изначально сообщалось о четырех погибших, но число жертв начало быстро расти. Уже после того, как пожар был потушен, стал известен окончательный итог - 20 человек не смогли выбраться из горящего здания и были погребены под рухнувшей крышей.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Таким образом, дом был охвачен огнем по всей площади.

Приют был нелегальным

Быстро выяснилось, что никакого официального приюта на Таврической улице не было. Поначалу экстренные службы даже не поняли, с чем именно имеют дело. Ночлежка функционировала совершенно нелегально, никаких документов, разрешающих ее деятельность, у властей не было. Весьма вероятно, что о том, что по указанному адресу функционирует приют, никто и не подозревал.

Оказалось, что владельцем этого дома и, собственно, ночлежки был пастор Евангельской Христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. В беседе с корреспондентом РЕН ТВ он пояснил, что давал приют бездомным. Всего же ночлежка проработала около трех лет.

Как нам удалось выяснить, больше года назад приют на Таврической улице угодил в скандал. Бывшая сотрудница этой неофициальной организации обвинила Смирнова в жестоком обращении с бездомными людьми.

По словам женщины, дом престарелых был обычной сектой. Смирнов якобы отнимал у жильцов документы и присваивал себе их пенсии. Сами же постояльцы вынуждены были жить в антисанитарных условиях и принудительно работать на Смирнова, который держал магазин кормов для животных, расположенный по соседству.

Тогда этот скандал не получил никакого хода, никто в итоге наказан не был.

Пламя вспыхнуло из-за неисправного котла

По нашим данным, в день пожара в приюте собирались устанавливать второй котел для отопления здания. Один там уже функционировал, но, судя по всему, не справлялся с нагрузкой.

И именно неисправность одного из двух котлов, по имеющейся информации, привела к трагедии.

Вспыхнуло пламя, которое очень быстро распространилось по деревянному дому.

Возбуждено уголовное дело

На произошедшую трагедию быстро отреагировали официальные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Причем все три статьи с отягчающими обстоятельствами, ведь в результате пожара погибло 20 человек.

Проверку по факту произошедшего начала и прокуратура.