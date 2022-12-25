https://news.day.az/world/1522673.html Елка сгорела на юге Москвы за пару минут - ВИДЕО
Елка сгорела на юге Москвы за пару минут - ВИДЕО
Сказочное новогоднее заклинание "Елочка, гори" стало реальностью на юге Москвы. Искусственное дерево на глазах очевидцев покрылось облаком ярких искр, а затем ярко вспыхнуло. Огонь моментально охватил конструкцию и всего за пару минут уничтожил ее полностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, всему виной короткое замыкание в одной из гирлянд.
Пострадавших нет, однако местные жители расстроены. Праздник с "огоньком" они явно представляли себе иначе.
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