Елка сгорела на юге Москвы за пару минут

Сказочное новогоднее заклинание "Елочка, гори" стало реальностью на юге Москвы. Искусственное дерево на глазах очевидцев покрылось облаком ярких искр, а затем ярко вспыхнуло. Огонь моментально охватил конструкцию и всего за пару минут уничтожил ее полностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, всему виной короткое замыкание в одной из гирлянд.

Пострадавших нет, однако местные жители расстроены. Праздник с "огоньком" они явно представляли себе иначе.