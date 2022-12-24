Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в субботу на северо-востоке Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 54 км к северо-востоку от города Тебес, где проживают порядка 49,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.