Аномальный снежный циклон устроил "блокаду" сотням жителей Приморья

Ольгинский район сильнее всего пострадал от снежного циклона. Он буквально взял в заложники сотни жителей Приморья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Населенные пункты заблокированы сугробами, выбраться можно только по воздуху.

И вот как раз вертолетами доставляют в села горючее и продукты, в том числе хлеб. Ми-8 привозят сотни литров топлива.

Также на борту находятся бригады энергетиков. Им предстоит восстановить подачу электричества.