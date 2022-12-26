https://news.day.az/world/1522902.html Аномальный снежный циклон устроил "блокаду" сотням жителей Приморья - ВИДЕО
Аномальный снежный циклон устроил "блокаду" сотням жителей Приморья - ВИДЕО
Ольгинский район сильнее всего пострадал от снежного циклона. Он буквально взял в заложники сотни жителей Приморья, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Населенные пункты заблокированы сугробами, выбраться можно только по воздуху.
И вот как раз вертолетами доставляют в села горючее и продукты, в том числе хлеб. Ми-8 привозят сотни литров топлива.
Также на борту находятся бригады энергетиков. Им предстоит восстановить подачу электричества.
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