Арестованная племянница Хаменеи объявила голодовку

Племянница духовного лидера Ирана Хаменеи и правозащитница Фариде Мурадхани объявила голодовку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, в настоящее время она отбывает наказание в тюрьме города Гарчак.

"Политическая заключенная Фариде Мурадхани объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в месте ее заключения, а также перевода в тюрьму "Эвин"", - написал в Twitter брат активистки Махмуд Мурадхани.

Напомним, Ф.Мурадхани приговорена к 15 годам лишения свободы.