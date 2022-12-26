https://news.day.az/world/1523144.html Арестованная племянница Хаменеи объявила голодовку
Арестованная племянница Хаменеи объявила голодовку
Племянница духовного лидера Ирана Хаменеи и правозащитница Фариде Мурадхани объявила голодовку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, в настоящее время она отбывает наказание в тюрьме города Гарчак.
"Политическая заключенная Фариде Мурадхани объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в месте ее заключения, а также перевода в тюрьму "Эвин"", - написал в Twitter брат активистки Махмуд Мурадхани.
Напомним, Ф.Мурадхани приговорена к 15 годам лишения свободы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре