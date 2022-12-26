Иранский парламент намерен запретить должностным лицам покидать страну

Иранские СМИ распространили информацию о том, что 26 декабря в парламенте страны будет обсуждаться несколько вопросов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что основной темой повестки дня является обсуждение проекта, предусматривающего запрет на выезд из страны официальных лиц Ирана, а также наделенных властными полномочиями.

Напомним, ранее появились сообщения о бегстве из страны семей чиновников, некоторые из которых обосновались в Лондоне.