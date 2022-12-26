https://news.day.az/world/1523228.html Иранский парламент намерен запретить должностным лицам покидать страну - ФОТО
Иранский парламент намерен запретить должностным лицам покидать страну - ФОТО
Иранские СМИ распространили информацию о том, что 26 декабря в парламенте страны будет обсуждаться несколько вопросов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Отмечается, что основной темой повестки дня является обсуждение проекта, предусматривающего запрет на выезд из страны официальных лиц Ирана, а также наделенных властными полномочиями.
Напомним, ранее появились сообщения о бегстве из страны семей чиновников, некоторые из которых обосновались в Лондоне.
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