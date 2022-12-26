Крупный пожар в складских помещениях в Новосибирске

Вечером, 26 декабря, на левом берегу Новосибирска произошел пожар на складах, передает Day.Az со ссылкой на Новосибирск Онлайн.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя разгорелось в складском двухэтажном здании по улице 2-я Станционная, 30.

- Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя, - указано в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте". - Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения привлекли пожарный поезд.

- На момент прибытия здание полностью в огне. Площадь пожара 1805 кв. м. Ранг пожара № 2. Создан штаб пожаротушения. Существует угроза соседним зданиям. По оперативной информации, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.