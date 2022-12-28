Автомобиль сбил женщину с тремя детьми на переходе в России

Автомобиль сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре. Как сообщают пользователи в соцсетях, инцидент произошел на Просторной улице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как женщина (предположительно, бабушка) переводит детей через дорогу по "зебре". В этот момент их сбивает иномарка черного цвета. К машине бросаются прохожие, они пытаются оказать помощь. Как пишут авторы ролика, один из детей очень сильно пострадал.

Другие подробности не приводятся.