https://news.day.az/world/1525353.html Бесконечная очередь у Эрмитажа в Петербурге - ВИДЕО
Бесконечная очередь у Эрмитажа в Петербурге - ВИДЕО
Самый известный музей России, похоже, встретил Новый год в обстановке взрывного интереса к искусству. У Эрмитажа в Петербурге сегодня бесконечная очередь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Желающие посетить экспозицию стоят в мороз на улице. Очередь в музей заняла часть Дворцовой площади. Ради встречи с прекрасным посетители даже готовы ждать по два часа.
Из-за наплыва Эрмитаж решил продлить часы работы. Там заявили, что привыкли к ажиотажу в новогодние праздники и такой тяге к высокому.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре