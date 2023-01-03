Бесконечная очередь у Эрмитажа в Петербурге

Самый известный музей России, похоже, встретил Новый год в обстановке взрывного интереса к искусству. У Эрмитажа в Петербурге сегодня бесконечная очередь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Желающие посетить экспозицию стоят в мороз на улице. Очередь в музей заняла часть Дворцовой площади. Ради встречи с прекрасным посетители даже готовы ждать по два часа.

Из-за наплыва Эрмитаж решил продлить часы работы. Там заявили, что привыкли к ажиотажу в новогодние праздники и такой тяге к высокому.