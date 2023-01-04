Лавина едва не убила двух экстремалов в Бурятии

"Качусь, пыль, ничего не видно. Я говорю: "Господи, помилуй! Господи, помилуй". Тут раз, все встало. Башка торчит. Я говорю: "Ура", - поделился впечатлениями выживший.

"Вон деревья завалило по самое не хочу. Рюкзак спас. Шея маленько болит. Шею дернул", - рассказал мужчина.

Обошлось без серьезных травм. По словам очевидцев, это не первая лавина за зиму, которая сходит в этой местности. Предыдущие случаи завершились трагично.