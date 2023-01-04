https://news.day.az/world/1525488.html Лавина едва не убила двух экстремалов в Бурятии - ВИДЕО
Лавина едва не убила двух экстремалов в Бурятии - ВИДЕО
Лавина в Бурятии чуть не погребла под собой двоих мужчин. Они спускались на снегоходах с горы Мамай, когда на них обрушился поток снега. Он полностью накрыл экстремалов. От гибели их спасли лавинные рюкзаки - они надуваются как подушка безопасности и помогают людям держаться на поверхности. В итоге, когда сход остановился, из сугробов виднелись только головы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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