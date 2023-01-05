https://news.day.az/world/1525663.html Массовый отток врачей породил кризис в Иране
Массовый отток врачей породил кризис в Иране
Массовый отток из Ирана врачей и медицинских работников породил новый кризис.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Эмиграция за последние 2-3 года тысяч сотрудников сферы здравоохранения, в том числе 5 000 врачей, привела к серьезной нехватке специалистов.
Как заявил начальник Главного управления человеческими ресурсами Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сейфуллах Муради, ведомство нуждается как минимум в 100 000 работников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре