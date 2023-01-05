Массовый отток врачей породил кризис в Иране

Массовый отток из Ирана врачей и медицинских работников породил новый кризис.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Эмиграция за последние 2-3 года тысяч сотрудников сферы здравоохранения, в том числе 5 000 врачей, привела к серьезной нехватке специалистов.

Как заявил начальник Главного управления человеческими ресурсами Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сейфуллах Муради, ведомство нуждается как минимум в 100 000 работников.