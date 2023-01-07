https://news.day.az/world/1526339.html Вооруженный инцидент в Иране, есть погибший
Вооруженный инцидент в Иране, есть погибший
Сегодня утром в Гечсаранской нефтегазодобывающей компании в провинции Кохгилуя и Буир Ахмед на юго-западе Ирана произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал губернатор Гечсарана Раванбахш Дейхом.
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