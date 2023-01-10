В Иране дочь экс-президента Хашеми приговорили к пяти годам лишения свободы

В Иране приговорили к пяти годам заключения дочь экс-президента исламской республики Али Акбара Хашеми - Фаизе Хашеми, сообщает Fars Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

60-летнюю женщину признали виновной в "пропаганде против режима" и "нарушении общественного порядка" за призывы к антиправительственным выступлениям.

Фаизе Хашеми, бывший депутат иранского меджлиса и борец за права женщин, была арестована 27 сентября и заключена в тюрьму.

Ее адвокаты намерены обжаловать решение суда.