В Армении в полицейский участок бросили гранату
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В Армении неизвестный бросил гранату в полицейский участок.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в отделении полиции Варденисского района Гегаркуникской области.

Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет, повреждено здание полиции.

Создана оперативная группа для установления причастного лица.