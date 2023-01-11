https://news.day.az/world/1527672.html В Армении в полицейский участок бросили гранату
В Армении в полицейский участок бросили гранату
В Армении неизвестный бросил гранату в полицейский участок.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в отделении полиции Варденисского района Гегаркуникской области.
Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет, повреждено здание полиции.
Создана оперативная группа для установления причастного лица.
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