В Вене представили «самый строгий в мире» антикоррупционный пакет законов

В Австрии готовится к принятию пакет законов, серьезно ужесточающих борьбу с коррупцией. Об этом сообщила на брифинге австрийский министр по делам ЕС и Конституции Каролина Эдтштадлер в четверг, 12 января, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По ее словам, антикоррупционный пакет претендует на то, чтобы стать "самым строгим в мире". В частности, закон предусматривает увеличение количества антикоррупционных статей и ужесточение наказаний по ним.

Как рассказала на том же брифинге министр юстиции Австрии Альма Задич, 10 и 11 января пакет обсуждался на выездном заседании австрийского правительства. Он напрямую затрагивает вопросы контроля финансирования политических партий и СМИ.

"Пришло время для генеральной очистки в политике. Это ясный призыв к политикам начать действовать. Это важно сейчас - сделать шаг в направлении ужесточения антикоррупционного законодательства и действительно закрыть существующие в нем пробелы", - сказал министр.

Она отметила, что по новому закону, будет строго наказываться тайное финансирование избирательных компаний кандидатов в депутаты парламента Австрии, а также в другие органы власти и партий.