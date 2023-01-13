Экс-замминистра обороны Ирана казнен?

Распространилась информация о казни бывшего заместителя министра обороны Ирана Алирзы Акбари.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Telegram-канал Azad İran.

Утверждается, что приговор о казни был приведен в исполнение сегодня утром в Иране.

Отмечается, что экс-замминистра в течение многих лет передавал британской разведке важную информацию о военной, ядерной, дипломатической и региональной политике Ирана.