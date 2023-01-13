https://news.day.az/world/1528281.html Экс-замминистра обороны Ирана казнен? - ВИДЕО
Экс-замминистра обороны Ирана казнен? - ВИДЕО
Распространилась информация о казни бывшего заместителя министра обороны Ирана Алирзы Акбари.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Telegram-канал Azad İran.
Утверждается, что приговор о казни был приведен в исполнение сегодня утром в Иране.
Отмечается, что экс-замминистра в течение многих лет передавал британской разведке важную информацию о военной, ядерной, дипломатической и региональной политике Ирана.
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