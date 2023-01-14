Десять машин столкнулись под Якутском

10 машин столкнулись под Якутском из-за нарушения правил движения в условиях сильного тумана. Пострадал один человек, рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ДТП произошло на 14 километре Намского тракта около 10:45. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение дистанции и превышение скорости.

Пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь.

Сегодня в Якутске температура опустилась до -50. Видимость на дороге ухудшают сильный туман, снежная пыль и выхлопные газы.

"Не стоит доверять задним огням следующего впереди авто - дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях", - посоветовали в ведомстве.