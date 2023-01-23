Билл Гейтс инвестировал в стартап по снижению выбросов метана животными

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс проинвестировал австралийский стартап Rumin8, решивший добиться снижения выделяемого коровами метана в атмосферу. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Венчурный фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures принял участие во втором раунде финансирования проекта на сумму $12 млн. Австралийская компания занимается разработкой добавок в корм для домашнего скота из синтетически воспроизведенного бромоформа - активного ингредиента, содержащегося в красных водорослях.

Помимо Гейтса в Breakthrough Energy инвестируют такие крупные бизнесмены, как основатель компании Amazon Джефф Безос и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.