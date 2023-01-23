Австралийский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от омикрон-штамма коронавируса

Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) одобрило использование адаптированного варианта вакцины от омикрон-штамма коронавируса компании Pfizer для бустерной вакцинации населения. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном в понедельник,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"TGA одобрила использование двухвалентной вакцины против COVID-19 Comirnaty / Omicron BA.4-5 для бустерной вакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше. Это первая вакцина из уже одобренных TGA, которая разработана специально для профилактики вариантов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма", - указано в заявлении регулятора.

Как ожидается, применение новой вакцины начнется после того, как Государственная консультативная группа по вопросам иммунизации (ATAGI) предоставит медицинским учреждениям рекомендации по использованию препарата.

В октябре прошлого года Минздрав Австралии одобрил применение аналогичной вакцины фирмы Moderna для бустерной иммунизации пациентов старше 18 лет.