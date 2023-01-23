Генсек ООН осудил акцию в Стокгольме с сожжением Корана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает акцию в Стокгольме с сожжением Корана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает заявление главы "Альянса цивилизаций" Мигеля Анхеля Моратиноса, осудившего данный акт - сожжение священного Корана. Это очередной символ растущей ненависти, которую мы наблюдали против многих религий - ислама, иудаизма и других, - отметил Дюжаррик. - Такие действия должны быть ясно осуждены, что мы и делаем".

"Альянс цивилизаций" - структура в системе ООН, созданная в 2005 году для укрепления взаимопонимания и отношений сотрудничества между странами и народами различных культур и религий.