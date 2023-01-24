https://news.day.az/world/1531035.html Стрельба в школе в США - есть пострадавшие
Стрельба в школе в США - есть пострадавшие
Три человека пострадали в понедельник в результате стрельбы в одной из школ Де-Мойна (штат Айова).
Об этом сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Три человека ранены, двое находятся в критическом состоянии", - говорится в тексте, размещенном на странице правоохранительных органов в Twitter.
В полиции уточнили, что среди раненых - преподаватель и ученик школы. Стражи порядка уже задержали двух подозреваемых. Их помогла отыскать служебная собака.
Инцидент со стрельбой произошел и 22 января в Монтерее (штат Калифорния). Там погибли 11 человек.
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