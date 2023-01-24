https://news.day.az/world/1531063.html Телеведущая загорелась в прямом эфире - ВИДЕО
Телеведущая загорелась в прямом эфире - ВИДЕО
В Бельгии телеведущая едва не сгорела на работе в буквальном смысле. Во время награждения на детском шоу она решила выстрелить из огнемета, но, не разобравшись, повернула ствол оружия на себя.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, женщину быстро потушили, у нее успела сгореть только прядь волос. Причем сразу же после этого ведущая вновь взяла аппарат в руки.
Был ли этот самоподжог прописан в сценарии или нет - так и осталось загадкой.
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