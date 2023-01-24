В Южной Корее отменили 476 авиарейсов

По меньшей мере 476 авиарейсов, в основном внутренних, было отменено во вторник в Республике Корея на острове Чечжудо из-за плохой погоды в самый холодный на данный момент день этой зимы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным управления гражданской авиации, из-за сильного ветра и снегопада было отменено 466 внутренних авиарейсов и 10 международных. Помимо этого, в стране было ограничено морское пассажирское сообщение, что затронуло 113 судов.

В среду количество авиарейсов будет увеличено на 25, до 514. По данным властей, из-за непогоды на острове застряли до 40 тыс. пассажиров. 25 января многие жители Южной Кореи вернутся на работу после праздников.

Во вторник утром температура в Сеуле опустилась до минус 16,4 градуса, в уезде Чхорвон на севере страны - до минус 25,5 градуса. Согласно информации Корейского метеорологического управления, в столице температура воздуха ощущалась как минус 25,5 градуса, а в Чхорвоне - как минус 39,3. Ожидается, что в среду погода в столице будет еще холоднее - столбик термометра в Сеуле, по прогнозам, опустится до 18 градусов ниже нуля