https://news.day.az/world/1531379.html Кремль о новой волне мобилизации
Кремль о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, заявил, что это слухи.
"Да. Является", - ответил Песков, отвечая на вопрос, является ли этот материал CNN недостоверным.
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