Кремль о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация телеканала CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, заявил, что это слухи.

"Да. Является", - ответил Песков, отвечая на вопрос, является ли этот материал CNN недостоверным.