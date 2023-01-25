Вооруженное нападение в Иране

Жертвами вооруженного нападения в провинции Систан-Белуджистан на юго-востоке Ирана стали 2 военнослужащих, еще один получил ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA, об инциденте сообщил начальник Управления полиции Систан-Белуджистана Мохаммад Канбери.

По его словам, инцидент произошел в районе Бемпур, где неизвестные совершили нападение на военных, патрулировавших местность.

Погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения, сказал он.

По словам Канбери, проводятся мероприятия по поимке преступников, их личность пока не установлена.