Никита Михалков впервые после госпитализации выйдет на сцену

Никита Михалков выйдет на сцену 6 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале "Бесогон", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Напомним, в начале года Михалков был госпитализирован с гриппом. 24 января режиссера выписали из больницы, и сегодня он уже анонсировал свой первый выход на сцену.

"6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12", - заявил Михалков.

Тема спектакля "12" - актуальная и будет близка каждому зрителю, подчеркнул режиссер.

"12" - это спектакль-размышление о свободе, сострадании и помощи. В постановке поднимается один из тяжелейших вопросов: "Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?".