Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю

Зоопарк в финском городе Эхтяри решил вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально кабмин Финляндии предложил зоопарку финансовую помощь в €5 млн, но отозвал предложение из-за поднявшегося резонанса, так как на поддержку популяции исчезающих видов песцов в Лапландии в стране выделяют не более €100 тыс.

Ранее сообщалось, что подаренный материковым Китаем самец большой панды по имени Туань Туань скончался в зоопарке Тайбэя.

Администрация зоопарка сообщила, что сердце животного остановилось днем 19 ноября. Панда находилась под действием анестезии.

Панда считалась символом потепления в отношениях Пекина и Тайбэя.