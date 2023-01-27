https://news.day.az/world/1532253.html В Польше рухнул жилой дом - ВИДЕО
В Польше рухнул жилой дом - ВИДЕО
Семь человек пострадали при разрушении жилого дома из-за взрыва газа в польском Катовице утром 27 января. Как уточняет телеканал TVP Info, среди пострадавших двое детей, передает Day.Az.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Предполагается, что в момент обрушения в трехэтажном жилом доме находились восемь человек. В настоящее время поиски еще одного продолжаются. На месте разбором завалов занимаются спасатели.
Рухнувшему зданию насчитывалось более 100 лет. Из-за происшествия в соседних зданиях и двух близлежащих школах выбило оконные стекла.
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