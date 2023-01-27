В Польше рухнул жилой дом

Семь человек пострадали при разрушении жилого дома из-за взрыва газа в польском Катовице утром 27 января. Как уточняет телеканал TVP Info, среди пострадавших двое детей, передает Day.Az.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Предполагается, что в момент обрушения в трехэтажном жилом доме находились восемь человек. В настоящее время поиски еще одного продолжаются. На месте разбором завалов занимаются спасатели.

Рухнувшему зданию насчитывалось более 100 лет. Из-за происшествия в соседних зданиях и двух близлежащих школах выбило оконные стекла.