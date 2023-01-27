Во Внуково совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Есть пострадавшие.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, вертолет задел лопастями землю при посадке.

"Вертолет Ми-8 при посадке во Внуково зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сообщили в экстренных службах.

ТАСС сообщил, что вертолет повредил при посадке винт.

Mash уточняет, что верхний винт разрушил задний.

По данным РБК, вертолет принадлежит специальному летному отряду "Россия". Он занимается перевозкой первых лиц государства.