В Италии подорожала пицца

Стоимость традиционной пиццы "Маргарита" в Италии выросла в декабре прошлого года почти на 30% по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, это связано с высоким уровнем инфляции и ростом цен на энергоносители. В свою очередь, цены на основные ингредиенты пиццы выросли более чем на 20%. Сыр моцарелла подорожал на 27%, мука - на 22%.

По данным ассоциации итальянских предпринимателей Confesercenti, из-за высокого уровня инфляции и увеличения счетов за электроэнергию жители Италии в прошлом году потеряли €41,5 млрд. На фоне инфляции также отмечается сокращение покупательной способности населения.

Традиционное итальянское блюдо пицца "Маргарита" получило свое название в честь королевы Италии Маргариты Савойской. Специально для нее в 1889 году неаполитанский повар приготовил эту пиццу. Цвета ее основных ингредиентов (зеленый - листья базилика, белый - сыр, красный - помидоры) повторяют цвета итальянского флага.