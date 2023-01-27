Турция направила Дании ноту протеста

Посол Дании в Анкаре был вызван в МИД Турции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной этого стало разрешение датских властей в отношении нападок на Коран.

Послу было заявлено, что указанное провокационное действие решительно осуждается, что это является явным преступлением на почве ненависти, что такое отношение Дании неприемлемо, и подчеркнуто, что указанное действие не должно быть допущено.