https://news.day.az/world/1532303.html Турция направила Дании ноту протеста
Турция направила Дании ноту протеста
Посол Дании в Анкаре был вызван в МИД Турции.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной этого стало разрешение датских властей в отношении нападок на Коран.
Послу было заявлено, что указанное провокационное действие решительно осуждается, что это является явным преступлением на почве ненависти, что такое отношение Дании неприемлемо, и подчеркнуто, что указанное действие не должно быть допущено.
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