Итальянцы потеряли более 40 млрд евро накоплений

Высокий уровень инфляции (9% в 2022 году) и рост цен на энергоносители привели к потери €41,5 млрд накоплений жителей страны. Такие данные распространила ассоциация итальянских предпринимателей Confesercenti, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ассоциация отметила, что в настоящее время на коммунальные платежи уходит 45,8% месячного дохода против 35% в 2019 году. Как указывается, ситуация наиболее остро ощущается в семьях со средним и низким уровнями доходов. Для более 10 млн итальянцев на оплату коммунальных счетов уходит половина месячных доходов. На этом фоне сокращаются другие расходы: например, на еду и напитки расходы сократились с 25% до 23%, а траты на прочие нужды - с 40% до 32%, говорится в докладе ассоциации.