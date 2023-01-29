Машина врезалась в ограждение и перевернулась в ДТП с другим авто
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Машина врезалась в ограждение и перевернулась из-за столкновения с другим автомобилем на Московской кольцевой автодороге. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы. 

ЧП произошло на внутренней стороне 90-го километра МКАД. По данным дептранса, водитель, врезавшийся в ограждение, не справился с управлением. 

"После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - уточнили в департаменте. 

На месте ДТП работают городские службы. Данные о пострадавших и другая информация по ЧП устанавливаются. 