Машина врезалась в ограждение и перевернулась в ДТП с другим авто

Машина врезалась в ограждение и перевернулась из-за столкновения с другим автомобилем на Московской кольцевой автодороге. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

ЧП произошло на внутренней стороне 90-го километра МКАД. По данным дептранса, водитель, врезавшийся в ограждение, не справился с управлением.

"После чего он перевернулся из-за столкновения с другим автомобилем", - уточнили в департаменте.

На месте ДТП работают городские службы. Данные о пострадавших и другая информация по ЧП устанавливаются.