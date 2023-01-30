В Британии признали плачевное состояние армии

Британская армия находится в плачевном состоянии вопреки денежным вложениям, признал глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Его слова приводит Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас есть танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и легкие танки Scimitar. И все они старше 20, 30 или 50 лет без каких-либо модернизаций. И я рад, что сейчас раздаются голоса о том, что это неприемлемо", - сказал он.

По его словам, возможности вооруженных сил сократились. Он уточнил, что 20 лет назад у Великобритании было 900 танков, а сейчас их количество сократилось до 148.

Помимо этого, Эллвуд добавил, что британская армия слишком мала - ее сократили на 10 тысяч военнослужащих. Он также выразил надежду на отмену масштабных сокращений.