Финляндия по-прежнему хочет вступить в НАТО вместе со Швецией

Линия Финляндии на совместное вступление страны вместе со Швецией в НАТО не изменилась. Об этом в понедельник на пресс-конференции в МИД Суоми заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Линия Финляндии не изменилась, - сказал он. - Я подчеркиваю, что наше сильное желание в Финляндии и Швеции было и остается продвигаться вместе в нашем процессе [по вступлению] в НАТО. Это важно для нашей собственной обороны, и за последние десять месяцев в этом направлении была проделана большая работа как на уровне государственного управления, так и среди государственных служащих".

По словам главы финского МИД, совместное вступление стран в НАТО важно и для самого альянса. "Швеция является ближайшим партнером Финляндии в политике безопасности и обороны, - продолжил он. - НАТО и страны - члены альянса также подчеркнули, насколько важно для оборонного планирования, чтобы Швеция и Финляндия вместе стали членами НАТО. Это обеспечило бы оперативный потенциал и безопасность НАТО в регионе Балтийского моря и альянса в целом".