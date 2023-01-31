Число жертв взрыва в мечети в Пакистане увеличилось

Число погибших в результате взрыва в мечети в Пешаваре (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва возле границы с Афганистаном), произошедшем в понедельник, выросло до 90. Об этом во вторник сообщило государственное радио Пакистана со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным местных правоохранителей, вскоре после взрыва в больницу было доставлено более 200 пострадавших, около 100 из них продолжают лечение, остальных выписали.

Глава провинции Хайбер-Пахтунхва Мухаммад Азам Хан объявил по всему региону однодневный траур.

Ранее телеканал Geo.tv сообщал о 72 погибших при взрыве в мечети. По информации сотрудников национальных органов безопасности, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети, где находилось много людей, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие. На месте инцидента продолжается спасательная операция, и число жертв может вырасти. Отмечается, что на момент взрыва в мечети могли находиться до 500 человек.

Как сообщал телеканал, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП, которое связано с движением "Талибан").

Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города, а также поручили спасательным организациям активизировать мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи.