Во Франции растет масштаб массовых протестов
Во Франции проходят массовые протесты против повышения пенсионного возраста.
Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, протесты начались после того, как пенсионный возраст был повышен с 62 до 64 лет.
Транспортный оператор столицы RATP сообщил, что работа парижского метро и пригородных железнодорожных рейсов ограничена. Оператор железной дороги SNCF прогнозирует, что будет работать только треть скоростных поездов, призывая людей работать из дома.
МВД Франции мобилизовало около 11 тысяч сотрудников полиции из-за опасений возможных столкновений, 4 тысячи из них размещены в Париже.
По информации газеты Le Parisien, к акциям в Париже присоединятся 1000-1200 активистов движения "Желтые жилеты".
Напомним, 19 января в акциях против повышения пенсионного возраста участвовало около 1,1 миллиона человек.
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