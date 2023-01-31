ЕС намерен увеличить макрофинансовую помощь Молдове

Евросоюз увеличит макрофинансовую помощь Молдове до €295 млн для борьбы с энергетическим кризисом и поддержки экономики. Об этом сообщила во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе совместного брифинга с президентом республики Майей Санду в Кишиневе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рост цен на газ и электроэнергию является серьезным вызовом для вас и всех нас. В ЕС мы много работаем над смягчением этих последствий и категорически настроены увеличить макрофинансовую помощь для Республики Молдова до €295 млн", - сказала премьер Дании.

В апреле прошлого года в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдове" - страны, переживающей кризис. В ее рамках девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу выделить около €695 млн в виде грантов, кредитов и гуманитарной помощи.

Летом прошлого года в стране начались массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы, на которых возложили ответственность за экономический кризис. Власти критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, расширение экспорта, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Протестующие также выражают недовольство милитаристскими заявлениями властей на фоне ситуации в Украине.