Разбился истребитель ВВС Вьетнама

При заходе на посадку в аэропорт в провинции Йенбай разбился самолет Су-22 военно-воздушных сил (ВВС) Вьетнама. Об этом сообщает новостной портал VnExpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 12:27 (в 8:27 мск - "Газета.Ru") при посадке разбился Су-22, пилоту было приказано прыгнуть с парашютом, но он пытался спасти самолет. Су-22 разбился, летчик погиб", - говорится в сообщении издания.

Минобороны Вьетнама поручило ВВС и ПВО ликвидировать последствия и установить причины аварии.

Некоторое количество истребителей Су-22 достались Вьетнаму от Советского Союза в 1979 году. Модель самолета стала первой в ВВС Вьетнама, которая вышла на патрулирование.