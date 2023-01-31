Ядерный реактор подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем

При осмотре подводной лодки Vanguard ВМС Великобритании на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем. Некачественный ремонт выявился, когда один из таких болтов выпал из крепления. Об этом пишет газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, болты, закрепленные клеем (таких было по меньшей мере семь штук) удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей жидкостью, которая защищает реактор от перегрева и расплавления. Их обнаружили перед тем, как инженеры должны были впервые вывести реактор на полную мощность.

Британский министр обороны Бен Уоллес потребовал "предоставить гарантии по будущим работам". Кроме того, по словам источника газеты в королевских ВМС, там назвали инцидент "позором" и заявили, что он подрывает доверие к компании-подрядчику Babcock, которая занимается обслуживанием значительного числа техники в парке британских вооруженных сил. Предполагается, что в происшествии виноваты гражданские лица из персонала компании.

В настоящий момент эксперты изучают видеозаписи, чтобы установить ответственных за недобросовестный ремонт.