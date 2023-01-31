Продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных

К 22 января 2023 года уровень продуктовой инфляции в Великобритании достиг рекордного показателя 16,7%. В результате этого среднегодовой чек жителей королевства может увеличиться на £788, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Продуктовая инфляция достигла рекордных 16,7% за четыре недели, закончившихся 22 января 2023 года. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдения с 2008 года. Средний годовой чек за продукты увеличится на 788 фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом, если потребители не сократят свои расходы", - говорится в материале.

При этом в сравнении с показателями за декабрь 2022 года цены на продукты питания в Великобритании выросли меньшими темпами. Разница составила всего 2,3%, уточняется в заметке.