В Европе стали опасаться новой пандемии

Ученые опасаются наступления более опасной пандемии, чем COVID-19. Всё дело в мутировавшем варианте птичьего гриппа H5N1, который был обнаружен осенью прошлого года в Испании. По мнению экспертов, такое развитие событий не исключено, если вирус научится заражать человека. Об этом сообщила 30 января газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание отмечает, что произошедшая вспышка привела к вынужденному забою сотен тысяч домашних птиц. Однако эти меры предосторожности всё равно не смогли предотвратить распространение вируса - его подхватили чайки и "разнесли" по стране.

Со временем вирус мутировал и обрел способность заражать млекопитающих. Новый штамм впервые обнаружили у норок на ферме в провинции Галисия.

Учитывая, что эти животные восприимчивы как к птичьему, так и к человеческому гриппу, ученые забили тревогу, что в случае заражения норки обоими вирусами могут возникнуть новые варианты, которые будут способны передаваться человеку.