Экономика Европы неожиданно выросла

В последнем квартале 2022 года экономика еврозоны выросла вопреки прогнозам аналитиков. Предварительные данные Евростата свидетельствуют о росте на 0,1 процента, отмечает CNBC. При этом экономисты, наоборот, ожидали сокращения на 0,1 процента за тот же период, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экономика региона оказалась под сильным давлением на фоне энергетического кризиса и роста цен на продовольствие. При этом после того, как стоимость энергоносителей снизилась во второй половине 2022-го, экономические показатели еврозоны в целом улучшились.

Согласно данным Евростата, самый сильный рост показала экономика Ирландии (3,5 процента ВВП за четвертый квартал 2022 года), Испании (0,2 процента), Франции (0,1 процента), а самое сильное падение - экономика Швеции (-0,6 процента), Чехии (-0,3 процента) и Германии (-0,2 процента). По мнению аналитиков, ФРГ теперь может столкнуться с рецессией. "Вероятно, Германия вступила в неглубокую и короткую рецессию в четвертом квартале, которая продлится в течение первого квартала, прежде чем экономика стабилизируется во втором квартале (этого года)", - заявил экономист Berenberg Саломон Фидлер. В целом эксперты считают, что странам блока пока удалось избежать технической рецессии, и это может придать ЕЦБ смелости по части ужесточения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией.