Спикер парламента Турции раскритиковал Запад

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что позиция Турции к развитию отношений со странами Африки отличается от колониалистических взглядов Запада.

Как передает Day.Az, данную мысль он высказал Анадолу по итогам 17-й сессии Конференции Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Алжире.

По словам Шентопа, Турция в отношениях с африканскими странами отталкивается от принципов гуманизма и взаимной выгоды. "Наша страна имеет исторические и культурные связи со значительной частью африканских стран. Со странами Северной Африки нас связывает также религиозная общность. Налажены культурные связи с другими странами континента", - констатировал глава парламента.

По его словам, Турция стремится, чтобы сотрудничество с африканскими странами приносило выгоду всем сторонам. "Мы не действуем, как представители стран Запада, грабя ресурсы континента. Подобная политика претит внешнеполитическому курсу Анкары", - подчеркнул он.