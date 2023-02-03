Парламентарии потребовали от Лондона обнародовать стратегию в области микросхем

Британские парламентарии подвергли резкой критике задержку правительства с публикацией стратегического плана по развитию полупроводниковой отрасли. Соответствующий отчет комитета Палаты общин британского парламента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии обнародован в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что правительство собиралось опубликовать документ еще к осени 2022 года, однако по непонятным причинам, которые не были озвучены, он пока так и не увидел свет. "Дальнейшее промедление может затормозить развитие полупроводниковой промышленности Великобритании", - предупреждают авторы отчета.

Депутаты напомнили, что США уже выделили $52 млрд на развитие сектора микросхем, а Евросоюз направил на эти же цели €43 млрд. По словам председателя комитета Даррена Джонса, Британия "еще даже не на старте, в то время как другие мчатся вперед, вкладывая миллиарды в поддержку сектора и создание заводов".

В министерстве цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта заверили, что стратегия "будет опубликована в кратчайшие сроки".