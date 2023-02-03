В Швейцарии возбудили уголовное дело по факту утечки данных Credit Suisse

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с утечкой данных более 18 тыс. клиентов банка Credit Suisse, которые попали в открытый доступ в феврале 2022 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на швейцарские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, прокуратура возбудила дело после официальной жалобы со стороны Credit Suisse. Подозреваемым, чьи личности не раскрываются, будет предъявлено обвинение в нарушении закона о банковской тайне и причинении ущерба банку.

В феврале прошлого года в немецкой газете Suddeutsche Zeitung было опубликовано расследование, основанное на масштабной утечке данных из швейцарского банка. В открытый доступ попала информация о более чем 18 тыс. счетов, на которых хранились в общей сложности более $100 млрд. Как выяснили журналисты, среди клиентов банка оказались люди, которые обвинялись в нарушении прав человека и мошенничестве, а также предприниматели, находящиеся под санкциями.

После череды скандалов Credit Suisse переживает трудности. Убыток банка с начала 2022 года составил более 1,6 млрд франков (свыше $1,7 млрд), акции банка упали на 48% до 4,76 швейцарских франков за одну акцию, достигнув рекордного минимума в начале октября прошлого года.