Вьетнам намерен выручить от экспорта не менее $393 млрд

Вьетнам намерен выручить от экспорта своих товаров и услуг в 2023 году не менее $393 млрд. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли республики До Тханг Кхай, сообщило в пятницу Вьетнамское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам замминистра, в этом году с учетом непредсказуемых факторов, которые могут оказать влияние на внешнеторговую деятельность, министерство промышленности и торговли Вьетнама планирует установить цель роста стоимости экспорта на 6%. "Целевой показатель экспорта на 2023 год установлен на уровне $393-394 млрд, что на 6% больше в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года", - отметил замглавы Минпромторга.

По итогам 2022 года вьетнамский экспорт составил $371,3 млрд, увеличившись на 10,5% по сравнению с 2021 годом. В его номенклатуру вошли восемь товарных позиций с экспортной выручкой более $10 млрд и 36 видов товаров с выручкой более $1 млрд. Крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама с оборотом в $101,5 млрд стали Соединенные Штаты.