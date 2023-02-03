Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали трёх боевиков террористической организации YPG на севере Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Боевики готовили вооруженную вылазку против турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Щит Евфрата". По расположению террористов был нанесет артиллерийский удар.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране РПК действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).