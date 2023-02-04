https://news.day.az/world/1534981.html Автобус опрокинулся в кювет в Турции, пострадали 35 человек - ФОТО - ВИДЕО
Автобус опрокинулся в кювет в Турции, пострадали 35 человек - ФОТО - ВИДЕО
Снежная погода в Турции стала причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, автобус, двигавшийся по шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа, потерял управление из-за гололедицы и опрокинулся в кювет.
В результате аварии пострадали 35 пассажиров, 4 из них-в тяжелом состоянии.
К месту происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
Раненые были доставлены в больницу.
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