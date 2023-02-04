Автобус опрокинулся в кювет в Турции, пострадали 35 человек

Снежная погода в Турции стала причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, автобус, двигавшийся по шоссе Диярбакыр-Шанлыурфа, потерял управление из-за гололедицы и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали 35 пассажиров, 4 из них-в тяжелом состоянии.

К месту происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Раненые были доставлены в больницу.