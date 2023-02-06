Последствия мощного землетрясения в Турции

В соцсетях уже появились кадры последствий мощного землетрясения в Турции. Магнитуда этого сейсмособытия составила 7,7, что делает землетрясение одним из самых сильных в XXI веке.

На представленных кадрах видно, что в домах жителей "ходили ходуном" люстры, перемещались банки и бутылки. Причем, по всей видимости, кадры были сняты в городах, удаленных от эпицентра событий.

Люди выбежали на улицы, опасаясь находиться внутри зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турецкие СМИ, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Также подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.

Пока информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Стоит отметить, что это крайне мощное землетрясение. Вообще сильнейшим на планете считается Великое чилийское землетрясение с магнитудой в 9,1. Не исключено, что последствия турецких подземных толчков будут исключительно разрушительными.